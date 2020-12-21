Президент Росії Володимир Путін розповів про випадки коронавирусу в його близькому оточенні.

Джерело: ТАСС із посиланням на слова Путіна на церемонії підписання меморандуму між декількома фармкомпаніями про співпрацю в області розробки вакцин проти Covid-19

Пряма мова: "Я вже говорив неодноразово публічно про те, що в моєму найближчому оточенні є люди, які отримали цю вакцину...

Навколо мене кілька випадків, коли люди вже провакциновані стикаються з вірусом, один захворює дійсно в легкій формі, це правда, це точно - в дуже легкій формі, день-два і все проходить, а другий не захворює взагалі".

Деталі: Путін попросив пояснень у директора Центру ім. Гамалії Олександра Гінцбурга, де була створена вакцина "Супутник V", чому члени однієї сім'ї, які зробили щеплення від коронавирусу, по-різному реагують на зустріч з COVID-19.

За словами Гінцбурга, "у людини, яка взагалі не хворіє, дуже високий рівень інтерферону - білка, який є характеристикою вродженого імунітету".

Раніше Путін повідомив, що одна з його дочок випробувала на собі російську вакцину від коронавирусу і відчуває себе добре.