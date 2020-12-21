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Путин рассказал о случаях коронавируса у близких

Понедельник, 21 декабря 2020, 13:15
Путин рассказал о случаях коронавируса у близких

Президент России Владимир Путин рассказал о случаях коронавируса в его близком окружении.

Источник: ТАСС со ссылкой на слова Путина на церемонии подписания меморандума между несколькими фармкомпаниями о сотрудничестве в области разработки вакцин против коронавируса

Прямая речь: "Я уже говорил неоднократно публично о том, что в моем ближайшем окружении, в самом близком окружении есть люди, которые получили эту вакцину…

Вокруг меня несколько случаев, когда люди уже провакцинированные сталкиваются с вирусом, один заболевает действительно в легкой форме, это правда, это точно - в очень легкой форме, день-два и все проходит, а второй не заболевает вообще".

Детали: Путин попросил объяснений у директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, где была создана вакцина "Спутник V", почему члены одной семьи, которые сделали прививки от коронавируса, по-разному реагируют на встречу с COVID-19.

По словам Гинцбурга, "у человека, который вообще не заболевает, очень высокий уровень интерферона - белка, который является характеристикой врожденного иммунитета".

Ранее Путин сообщил, что одна из его дочерей испытала на себе российскую вакцину от коронавируса и чувствует себя хорошо.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинкоронавирусCovid-2019
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