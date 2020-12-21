Росію насторожують американці, Путін хоче більше штучного інтелекту в армії

Керівництво Росії занепокоєне наростанням присутності військ США біля своїх кордонів.

Джерело: Російське агентство ТАСС

Деталі: На розширеному засіданні колегії Міноборони РФ глава відомства Сергій Шойгу заявив, що США в 2020 році наростили присутність своїх бойових літаків і кораблів поблизу російських кордонів на 15%. За його словами, США планомірно нарощують свої військові сили поблизу Росії.

Шойгу заявив, що Вашингтон почав передислокацію бойових підрозділів з Німеччини до Польщі та країн Балтії, а також нарощує передову присутність американських кораблів в Арктичному регіоні.

Натомість президент РФ Володимир Путін на колегії поставив завдання збільшити частку сучасної зброї в силах ядерного стримування до 88% в 2021 році.

Також він закликав під час навчань більше уваги приділяти техніці зі "штучним інтелектом".

Пряма мова Путіна: "В ході бойового навчання слід більш активно освоювати, обкатувати озброєння і техніку з елементами штучного інтелекту… така зброя в рази підвищує потенціал частин і з'єднань не тільки сьогодні, але і в найближчому майбутньому стане значною мірою визначать результат бою".

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