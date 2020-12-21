Россию настораживают американцы, Путин хочет больше искусственного интеллекта в армии
Руководство России обеспокоено нарастанием присутствия войск США у своих границ.
Источник: Российское агентство ТАСС
Детали: На расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что США в 2020 году нарастили присутствие своих боевых самолетов и кораблей вблизи российских границ на 15%. По его словам, США планомерно наращивают свои военные силы вблизи России.
Шойгу заявил, что Вашингтон начал передислокацию боевых подразделений из Германии в Польшу и страны Балтии, а также увеличивает передовую присутствие американских кораблей в Арктическом регионе.
Вместе с тем президент РФ Владимир Путин на коллегии поставил задачу увеличить долю современного оружия в силах ядерного сдерживания до 88% в 2021 году.
Также он призвал во время учений больше внимания уделять технике с "искусственным интеллектом".
Прямая речь Путина: "В ходе боевой учебы следует более активно осваивать, обкатывать вооружение и технику с элементами искусственного интеллекта... такое оружие в разы повышает потенциал частей и соединений не только сегодня, но и в ближайшем будущем станет во многом определять исход боя".
Предыстория:
- Ранее министр обороны Украины Андрей Таран в интервью турецким СМИ рассказал, что на территории аннексированного Крыму Россия готовится разместить ядерное оружие.