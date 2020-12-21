Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Россию настораживают американцы, Путин хочет больше искусственного интеллекта в армии

Понедельник, 21 декабря 2020, 14:23

Руководство России обеспокоено нарастанием присутствия войск США у своих границ.

Источник: Российское агентство ТАСС

Детали: На расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что США в 2020 году нарастили присутствие своих боевых самолетов и кораблей вблизи российских границ на 15%. По его словам, США планомерно наращивают свои военные силы вблизи России.

Шойгу заявил, что Вашингтон начал передислокацию боевых подразделений из Германии в Польшу и страны Балтии, а также увеличивает передовую присутствие американских кораблей в Арктическом регионе.

Вместе с тем президент РФ Владимир Путин на коллегии поставил задачу увеличить долю современного оружия в силах ядерного сдерживания до 88% в 2021 году.

Также он призвал во время учений больше внимания уделять технике с "искусственным интеллектом".

Прямая речь Путина: "В ходе боевой учебы следует более активно осваивать, обкатывать вооружение и технику с элементами искусственного интеллекта... такое оружие в разы повышает потенциал частей и соединений не только сегодня, но и в ближайшем будущем станет во многом определять исход боя".

Предыстория:

  • Ранее министр обороны Украины Андрей Таран в интервью турецким СМИ рассказал, что на территории аннексированного Крыму Россия готовится разместить ядерное оружие.

Темы: ПутинРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

инфографикаУкраинцы считают политиком и "неудачником" года президента Зеленского

Украина ведет переговоры с Польшей для получения вакцины от ЕС

Уже третью неделю уменьшается количество заболеваний COVID - МОЗ

инфографикаКоронавирус в Украине: 6 545 новых случаев за сутки, 80 человек умерли

В Италии уже нашли больного "британским" штаммом коронавируса

Минздрав Британии обнародовал данные о распространении нового штамма Covid

Все новости...
Путин
Путин рассказал о случаях коронавируса у близких
Российский Кабмин поддержал право Путина снова баллотироваться в президенты
Навальный: Путин все признал
Последние новости
14:33
8 тысяч "ФОПам" и наемным работникам: за неделю в "Дії" более 280 тысяч заявок
14:23
Россию настораживают американцы, Путин хочет больше искусственного интеллекта в армии
14:17
Витренко подал декларацию на замглавы Минэнерго
14:15
Путин рассказал о случаях коронавируса у близких
14:10
дополнено Заместитель Ермака пришел в НАБУ
14:10
картаУкраину подморозит арктический воздух
13:46
Украинские ученые разработали ПЦР-тест, которым можно определить COVID-19 и грипп одновременно
13:45
Закон о госбюджете-2021 передали на подпись Зеленскому
13:30
ОАСК отказал Аласании в доступе к гостайне
13:29
Кабмин провел ряд кадровых изменений
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!