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У Чехії посадили на 15 років 45-річного чоловіка, який воював за "ДНР"

Понеділок, 21 грудня 2020, 15:08
Фото з Twitter ЄП

Регіональний суд чеського міста Усті-над-Лабем до 15 років позбавлення волі засудив 45-річного чоловіка, який з 2014 року воював за так звану "ДНР".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Novinky.

Про вирок, який вже набув чинності, в понеділок повідомив прес-секретар Національного центру по боротьбі з організованою злочинністю Ярослав Ібехей. За його словами, чоловік брав участь в збройному конфлікті на сході України з травня 2014 року.

"Чоловік воював на боці сепаратистів так званої "Донецької народної республіки" в боротьбі проти законної влади України. За свою активну роботу він навіть був нагороджений так званою "Донецькою народною республікою" за хоробрість", - сказав Ібехей.

Чоловік був спочатку командиром бойової машини, а потім командиром збройної групи роти танкового полку в званні підполковника.

Суд вів справу проти цього чоловіка заочно. Поліція вважає, що він досі проживає на сході України.

"Ця людина була засуджена до 15 років тюремного ув'язнення за злочин тероризму", - сказав Ібехей.

Нагадаємо, празький Верховний суд змінив вирок для громадянина Чехії Павла Кафку за участь у збройному конфлікті на території України з умовного на реальний термін. 

Теми: ЧехіяДонбасвійна


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