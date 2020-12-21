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В Чехии посадили на 15 лет 45-летнего мужчину, который воевал за "ДНР"

Понедельник, 21 декабря 2020, 14:08
В Чехии посадили на 15 лет 45-летнего мужчину, который воевал за ДНР
Фото с Twitter ЕП

Региональный суд чешского города Усти-над-Лабем приговорил к 15 годам лишения свободы 45-летнего мужчину, который с 2014 года воевал за так называемую "ДНР".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Novinky.

О приговоре, который уже вступил в силу, в понедельник сообщил пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью Ярослав Ибехей. По его словам, мужчина принимал участие в вооруженном конфликте на востоке Украины с мая 2014 года.

"Он воевал на стороне сепаратистов так называемой "Донецкой народной республики" в борьбе против законной власти Украины. За свою активную деятельность он даже был награжден так называемой "ДНР" за храбрость", - сказал Ибехей.

Мужчина был сначала командиром боевой машины, а затем командиром вооруженной группы роты танкового полка в звании подполковника.

Суд вел дело против этого человека заочно. Полиция считает, что он до сих пор проживает на востоке Украины.

"Этот человек был приговорен к 15 годам тюремного заключения за преступление терроризма", - сказал Ибехей.

Напомним, пражский Верховный суд изменил приговор для гражданина Чехии Павла Кафки за участие в вооруженном конфликте на территории Украины с условного на реальный срок.

Темы: ЧехияДонбассвойна
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