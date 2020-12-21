Білорусь з січня планує вакцинацію російською вакциною від COVID-19

Російську вакцину проти коронавіруса "Супутник V" зареєстрували в Білорусі - з січня там почнуть вакцинацію від COVID-19.

Джерело: Російський фонд прямих інвестицій, МОЗ Білорусі

Деталі: Російський фонд прямих інвестицій видав реєстраційне посвідчення вакцини "Супутник V" міністерству охорони здоров'я Білорусі.

Таким чином, Білорусь стала першою закордонною державою, яка офіційно зареєструвала російську вакцину на своїй території.

На території країни також буде налагодять виробництво вакцини з РФ.

Відзначається, що вакцинація добровольців у Білорусі почалася 1 жовтня. У дослідженні взяли участь 100 осіб.

За словами глави МОЗ Білорусі Дмитра Піневича, прищеплювати білорусів російською вакциною почнуть в січні.

Спочатку препарат безкоштовно отримають "медичні працівники, вчителі, працівники торгівлі та інших сфер, які змушені в силу професії контактувати з великою кількістю людей".