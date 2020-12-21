Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Білорусь з січня планує вакцинацію російською вакциною від COVID-19

Понеділок, 21 грудня 2020, 14:23
Білорусь з січня планує вакцинацію російською вакциною від COVID-19

Російську вакцину проти коронавіруса "Супутник V" зареєстрували в Білорусі - з січня там почнуть вакцинацію від COVID-19.

Джерело: Російський фонд прямих інвестицій, МОЗ Білорусі

Деталі: Російський фонд прямих інвестицій видав реєстраційне посвідчення вакцини "Супутник V" міністерству охорони здоров'я Білорусі.

Таким чином, Білорусь стала першою закордонною державою, яка офіційно зареєструвала російську вакцину на своїй території.

На території країни також буде налагодять виробництво вакцини з РФ.

Відзначається, що вакцинація добровольців у Білорусі почалася 1 жовтня. У дослідженні взяли участь 100 осіб.

За словами глави МОЗ Білорусі Дмитра Піневича, прищеплювати білорусів російською вакциною почнуть в січні.

Спочатку препарат безкоштовно отримають "медичні працівники, вчителі, працівники торгівлі та інших сфер, які змушені в силу професії контактувати з великою кількістю людей".

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: БілорусьРосіявакцинаціякоронавірусCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
Білорусь
У Білорусі демонтують три табори, де навчали російських мобілізованих
Лукашенко вже заговорив про вагнерівців як захисників Білорусі
Лукашенко розповів, де зараз знаходиться Пригожин і вагнерівці – не в Білорусі
Останні новини
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
Усі новини...
Реклама: