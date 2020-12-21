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Беларусь с января планирует вакцинацию российской вакциной от COVID-19

Понедельник, 21 декабря 2020, 14:23
Беларусь с января планирует вакцинацию российской вакциной от COVID-19

Российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в Беларуси – с января там начнут вакцинацию от COVID-19.

Источник: Российский фонд прямых инвестиций, Минздрав Беларуси

Детали: Российский фонд прямых инвестиций выдал регистрационное удостоверение вакцине "Спутник V" министерству здравоохранения Беларуси.

Таким образом, Беларусь стала первым зарубежным государством, официально зарегистрировавшим вакцину на своей территории.

На территории страны также будет налажено производство вакцины.

Отмечается, что вакцинация добровольцев в Беларуси началась 1 октября. В исследовании приняли участием 100 человек.

По словам главы Минздрава Белоруси Дмитрия Пиневича, прививать белорусов российской вакциной начнут в январе. 

Сначала препарат бесплатно получат "медицинские работники, учителя, работники торговли и других сфер, вынужденные в силу профессии контактировать с большим количеством людей".

Украинская правда
Темы: БеларусьРосcиявакцинациякоронавирусCovid-2019
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