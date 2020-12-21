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Більшість мігрантів з України залишаться в Польщі на Різдво і Новий рік

Понеділок, 21 грудня 2020, 15:12
Більшість мігрантів з України залишаться в Польщі на Різдво і Новий рік
Фото polskapraca.in.ua

Переважна більшість мігрантів з України залишиться в Польщі у різдвяно-новорічний період. 

Це показало дослідження EWL S.A. та Центру східноєвропейських студій Варшавського університету, повідомляє "Європейська правда". 

Дослідження було проведене в грудні серед 1350 працевлаштованих у Польщі мігрантів, передусім з України, але також з Білорусі, Грузії, Молдови і Росії.

Переважна більшість опитаних (84,5%) розповіли, що цьогоріч залишиться в Польщі під час різдвяно-новорічних свят. Йдеться як про західне Різдво в грудні, так і про свята, що відзначаються за юліанським календарем у січні. 

На батьківщину збирається поїхати менше ніж 9% опитаних. 

Майже 2/3 трудових мігрантів заявляють, що святкують Різдво як у грудні, так і в січні. Лише в січні різдвяні свята відзначає кожен п’ятий респондент, а лише в грудні — кожен двадцятий. Тільки 12,6% заявляють, що не святкують Різдво.

Для 2/3 респондентів це будуть перші свята, проведені в Польщі далеко від своїх сімей. 

Згідно з дослідженням, основна причина залишитися в Польщі — фінансова. Майже 48% хочуть скористатися можливістю працювати протягом свят за відповідно вищу зарплатню, водночас кожен сьомий вказав, що в Польщі його тримає обмеження у зв’язку з пандемією коронавірусу (16,5%), а також побоювання необхідності нового карантину (13,8%) чи страх за здоров’я та життя своїх близьких (8,3%). 

Кожен десятий респондент визнав, що у нього немає причин їхати на батьківщину в цей період.

Третина іноземних трудових мігрантів заявили, що у Святвечір розмовлятиме зі своїми рідними переважно за допомогою телефону або інтернет-месенджерів (30,5%). Ще 30,1% сказали, що використають цей час для відпочинку,  25,9% опитаних, якщо буде така можливість, працюватиме.

Теми: УкраїнаПольщаміграція
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