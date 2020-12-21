Більшість мігрантів з України залишаться в Польщі на Різдво і Новий рік

Переважна більшість мігрантів з України залишиться в Польщі у різдвяно-новорічний період.

Це показало дослідження EWL S.A. та Центру східноєвропейських студій Варшавського університету, повідомляє "Європейська правда".

Дослідження було проведене в грудні серед 1350 працевлаштованих у Польщі мігрантів, передусім з України, але також з Білорусі, Грузії, Молдови і Росії.

Переважна більшість опитаних (84,5%) розповіли, що цьогоріч залишиться в Польщі під час різдвяно-новорічних свят. Йдеться як про західне Різдво в грудні, так і про свята, що відзначаються за юліанським календарем у січні.

На батьківщину збирається поїхати менше ніж 9% опитаних.

Майже 2/3 трудових мігрантів заявляють, що святкують Різдво як у грудні, так і в січні. Лише в січні різдвяні свята відзначає кожен п’ятий респондент, а лише в грудні — кожен двадцятий. Тільки 12,6% заявляють, що не святкують Різдво.

Для 2/3 респондентів це будуть перші свята, проведені в Польщі далеко від своїх сімей.

Згідно з дослідженням, основна причина залишитися в Польщі — фінансова. Майже 48% хочуть скористатися можливістю працювати протягом свят за відповідно вищу зарплатню, водночас кожен сьомий вказав, що в Польщі його тримає обмеження у зв’язку з пандемією коронавірусу (16,5%), а також побоювання необхідності нового карантину (13,8%) чи страх за здоров’я та життя своїх близьких (8,3%).

Кожен десятий респондент визнав, що у нього немає причин їхати на батьківщину в цей період.

Третина іноземних трудових мігрантів заявили, що у Святвечір розмовлятиме зі своїми рідними переважно за допомогою телефону або інтернет-месенджерів (30,5%). Ще 30,1% сказали, що використають цей час для відпочинку, 25,9% опитаних, якщо буде така можливість, працюватиме.