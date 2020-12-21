Большинство мигрантов из Украины останутся в Польше на Рождество и Новый год

Подавляющее большинство мигрантов из Украины останется в Польше в рождественско-новогодний период.

Это показало исследование EWL S.A. и Центра восточноевропейских исследований Варшавского университета, сообщает "Европейская правда".

Исследование было проведено в декабре среди 1350 трудоустроенных в Польше мигрантов, прежде всего из Украины, но также из Беларуси, Грузии, Молдовы и России.

Подавляющее большинство опрошенных (84,5%) рассказали, что в этом году останется в Польше во время рождественско-новогодних праздников. Речь идет как о западном Рождестве в декабре, так и о праздниках, отмечаемых по юлианскому календарю в январе.

На родину собирается поехать менее 9% опрошенных.

Почти 2/3 трудовых мигрантов заявляют, что празднуют Рождество как в декабре, так и в январе. Только в январе рождественские праздники отмечает каждый пятый респондент, а только в декабре - каждый двадцатый. Лишь 12,6% заявляют, что не празднуют Рождество.

Для 2/3 респондентов это будут первые праздники, проведенные в Польше далеко от своих семей.

Согласно исследованию, основная причина остаться в Польше - финансовая. Почти 48% хотят воспользоваться возможностью работать в течение праздников с соответственно более высокой заработной платой, в то же время каждый седьмой указал, что в Польше его держат ограничения в связи с пандемией коронавируса (16,5%), а также опасения необходимости нового карантина (13,8% ) или страх за здоровье и жизнь своих близких (8,3%).

Каждый десятый респондент признал, что у него нет причин ехать на родину в этот период.

Треть иностранных трудовых мигрантов заявили, что в канун Рождества будут общаться со своими родными преимущественно по телефону или через интернет (30,5%). Еще 30,1% сказали, что используют это время для отдыха, 25,9% опрошенных, если будет такая возможность, будут работать.