Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Регулятор ЄС затвердив першу вакцину від коронавірусу

Понеділок, 21 грудня 2020, 15:42
Регулятор ЄС затвердив першу вакцину від коронавірусу

Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) дало позитивну оцінку американсько-німецькій вакцині BioNTech/Pfizer.

Про це повідомила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

"Це вирішальний момент в наших зусиллях, щоб доставити безпечні і ефективні вакцини європейцям! EMA тільки що опублікувало позитивний науковий висновок про вакцину BioNTech/Pfizer", - повідомила фон дер Ляєн у своєму Twitter. 

Тепер дозвіл на розповсюдження вакцини в Євросоюзі має дати Європейська комісія. Фон дер Ляєн зазначила, що очікує на це рішення до вечора. 

"Наукова оцінка EMA заснована на переконливості наукових даних про безпеку, якість та ефективність вакцини. Фактичні дані переконливо показують, що користь від цієї вакцини проти COVID-19 перевищує ризики", - заявила Емер Кук, виконавчий директор EMA, оголошуючи рішення.

Очікується, що кампанія щеплення в ЄС почнеться одночасно у країнах-членах з 27 грудня.

За даними ЗМІ, ЄС погодився платити 15,5 євро за дозу за вакцину від коронавірусу, розроблену Pfizer та BioNTech

Нагадаємо, Україна веде переговори із Польщею, яка зможе бути посередником в отриманні вакцини від коронавірусу від Європейського Союзу.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСвакцинаціякоронавірусCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
ЄС
Від Вільнюса до Вільнюса
Орбан: Угорщина не буде виконувати рішення ЄС щодо мігрантів
Санкції з часом ще сильніше вдарять по Росії – ЄС
Останні новини
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
Усі новини...
Реклама: