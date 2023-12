Регулятор ЄС затвердив першу вакцину від коронавірусу

Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) дало позитивну оцінку американсько-німецькій вакцині BioNTech/Pfizer.

Про це повідомила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

"Це вирішальний момент в наших зусиллях, щоб доставити безпечні і ефективні вакцини європейцям! EMA тільки що опублікувало позитивний науковий висновок про вакцину BioNTech/Pfizer", - повідомила фон дер Ляєн у своєму Twitter.

Тепер дозвіл на розповсюдження вакцини в Євросоюзі має дати Європейська комісія. Фон дер Ляєн зазначила, що очікує на це рішення до вечора.

"Наукова оцінка EMA заснована на переконливості наукових даних про безпеку, якість та ефективність вакцини. Фактичні дані переконливо показують, що користь від цієї вакцини проти COVID-19 перевищує ризики", - заявила Емер Кук, виконавчий директор EMA, оголошуючи рішення.

