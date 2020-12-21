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Регулятор ЕС утвердил первую вакцину от коронавируса

Понедельник, 21 декабря 2020, 16:42

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) дало положительную оценку американо-немецкой вакцине BioNTech / Pfizer.

Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

"Это решающий момент в наших усилиях, чтобы доставить безопасные и эффективные вакцины европейцам! EMA только что опубликовало положительный научный вывод о вакцине BioNTech / Pfizer", - сообщила фон дер Ляйен в своем Twitter. 

Теперь разрешение на распространение вакцины в Евросоюзе должна дать Европейская комиссия. Фон дер Ляйен отметила, что ожидает этого решения до вечера.

"Научная оценка EMA основана на убедительности научных данных о безопасности, качестве и эффективности вакцины. Фактические данные убедительно показывают, что польза от этой вакцины против COVID-19 превышает риски", - заявила Эмер Кук, исполнительный директор EMA, оглашая решение.

Ожидается, что кампания вакцинации в ЕС начнется одновременно в странах-членах с 27 декабря.

По данным СМИ, ЕС согласился платить 15,5 евро за дозу за вакцину от коронавируса, разработанную Pfizer и BioNTech

Напомним, Украина ведет переговоры с Польшей, которая сможет быть посредником в получении вакцины от коронавируса от Европейского Союза.

Темы: ЕСвакцинациякоронавирусCovid-2019


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