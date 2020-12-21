Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Києві п’яний чоловік побив медиків, яких сам викликав

Понеділок, 21 грудня 2020, 17:21

Столичні поліцейські затримали 23-річного молодика – його підозрюють у побитті двох медиків, яких він сам викликав.

Джерело: відділ комунікації поліції Києва

Деталі: Відомо, що він викликав швидку, оскільки хтось нібито розпилив йому в обличчя газ.

У кареті швидкої, коли медики допомагали зловмиснику, стався конфлікт і він їх побив. Чоловіка затримали й відвезли у відділення поліції.

Зазначається, що він родом з Олександрії Кіровоградської області. Проти нього відкрили дві справи, триває розслідування.

Українська правда
Теми: поліціямедицинабійка


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 23 грудня: свіжий президентський рейтинг, прощання з Кернесом

Україна може отримати від COVAX 16 мільйонів доз вакцини від коронавірусу

Уряд спростив переїзд в Україну білоруських спеціалістів

ІнфографікаЗеленський vs Порошенко: з'явився свіжий президентський рейтинг

Відео, фотоУ Харкові прощаються з Кернесом: 400 поліцейських охорони, а відспівував сам Онуфрій

За добу в Україні на COVID захворіли 537 дітей та 422 медики

Усі новини...
поліція
Ексчиновник Геонадр накерував на 38 мільйонів збитків - поліція
У Бучі на гарячому спіймали злодіїв, які вкрали в чоловіка сумку з 2 млн грн
На Майдані спокійно: по 2 сотні мітингарів і поліцейських
Останні новини
21:22
Новини 23 грудня: свіжий президентський рейтинг, прощання з Кернесом
21:07
Офіційний курс на 24 грудня: гривня ослабла
20:52
"Кілок в серце Nord Stream-2": США готують нові санкції проти російського газопроводу – ЗМІ
20:35
"Пішов з молотка" ще один завод "Укрспирту"
20:18
AstraZeneca подала запит на реєстрацію своєї вакцини – саме її може отримати Україна
19:56
США розширили санкції проти режиму в Білорусі
19:30
НБУ призначив нового директора департаменту фінмоніторингу
19:18
оновленоСніг в Україні: протягом дня в ДТП загинули 13 людей
18:51
Керівництво Michelin вибачилось за "російський борщ" перед посольством України
18:37
Кабмін визначив бізнес-модель Приватбанку на 2020-2024 роки
Усі новини...