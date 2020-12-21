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У Києві п’яний чоловік побив медиків, яких сам викликав

Понеділок, 21 грудня 2020, 16:21
У Києві п’яний чоловік побив медиків, яких сам викликав

Столичні поліцейські затримали 23-річного молодика – його підозрюють у побитті двох медиків, яких він сам викликав.

Джерело: відділ комунікації поліції Києва

Деталі: Відомо, що він викликав швидку, оскільки хтось нібито розпилив йому в обличчя газ.

У кареті швидкої, коли медики допомагали зловмиснику, стався конфлікт і він їх побив. Чоловіка затримали й відвезли у відділення поліції.

Зазначається, що він родом з Олександрії Кіровоградської області. Проти нього відкрили дві справи, триває розслідування.

Українська правда

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Теми: поліціямедицинабійка
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