У Києві п’яний чоловік побив медиків, яких сам викликав
Понеділок, 21 грудня 2020, 17:21
Столичні поліцейські затримали 23-річного молодика – його підозрюють у побитті двох медиків, яких він сам викликав.
Джерело: відділ комунікації поліції Києва
Деталі: Відомо, що він викликав швидку, оскільки хтось нібито розпилив йому в обличчя газ.
У кареті швидкої, коли медики допомагали зловмиснику, стався конфлікт і він їх побив. Чоловіка затримали й відвезли у відділення поліції.
Зазначається, що він родом з Олександрії Кіровоградської області. Проти нього відкрили дві справи, триває розслідування.
Українська правда