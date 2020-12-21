В Киеве пьяный мужчина избил медиков, которых сам вызвал
Понедельник, 21 декабря 2020, 16:21
Столичные полицейские задержали 23-летнего молодого человека – его подозревают в избиении двух медиков, которых он сам вызвал.
Источник: отдел коммуникации полиции Киева
Детали: Известно, что он вызвал врачей для оказания ему помощи, поскольку кто-то якобы распылил ему в лицо газ.
В карете скорой, когда злоумышленнику оказывали помощь, произошел конфликт и он избил медиков. Мужчину задержали и отвезли в отделение полиции. Отмечается, что он родом из Александрии Кировоградской области.
Против него завели два дела, идет расследование.
Украинская правда