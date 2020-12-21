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В Киеве пьяный мужчина избил медиков, которых сам вызвал

Понедельник, 21 декабря 2020, 17:21

Столичные полицейские задержали 23-летнего молодого человека – его подозревают в избиении двух медиков, которых он сам вызвал.

Источник: отдел коммуникации полиции Киева

Детали: Известно, что он вызвал врачей для оказания ему помощи, поскольку кто-то якобы распылил ему в лицо газ.

В карете скорой, когда злоумышленнику оказывали помощь, произошел конфликт и он избил медиков. Мужчину задержали и отвезли в отделение полиции. Отмечается, что он родом из Александрии Кировоградской области.

Против него завели два дела, идет расследование.

Украинская правда
Темы: полициямедицинадрака


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