"Наколочки, гоп татуировочки": курсантки МВС у Харкові затанцювали під російський шансон

У Харківському національному університеті внутрішніх справ проводять службове розслідування через відео, на якому нібито курсантки танцюють під пісню гурту "Воровайки", якому заборонили в’їзд в Україну.

Джерело: сайт Харківського національного університету внутрішніх справ

Дослівно: "У соціальних мережах з’явилося відео, на якому дівчата у формі курсантів, ймовірно поліцейського вишу, танцюють під музичне супроводження російського шансону. Із зазначеного факту призначено службове розслідування".

Деталі: На відео 5 дівчат в формі курсанток танцюють у казармі під пісню "Наколочки" російського гурту "Воровайки", якому у 2019 році заборонили в’їзд в Україну.

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