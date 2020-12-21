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"Наколочки, гоп татуировочки": курсантки МВС у Харкові затанцювали під російський шансон

Понеділок, 21 грудня 2020, 16:31
Наколочки, гоп татуировочки: курсантки МВС у Харкові затанцювали під російський шансон

У Харківському національному університеті внутрішніх справ проводять службове розслідування через відео, на якому нібито курсантки танцюють під пісню гурту "Воровайки", якому заборонили в’їзд в Україну.

Джерело: сайт Харківського національного університету внутрішніх справ

Дослівно: "У соціальних мережах з’явилося відео, на якому дівчата у формі курсантів, ймовірно поліцейського вишу, танцюють під музичне супроводження російського шансону. Із зазначеного факту призначено службове розслідування".

Деталі: На відео 5 дівчат в формі курсанток танцюють у казармі під пісню "Наколочки" російського гурту "Воровайки", якому у 2019 році заборонили в’їзд в Україну.

Нагадаємо: 

  • У 2019 році російському гурту "Воровайки", який планував концерти в Україні, заборонили в’їзд до України на три роки. 
  • Департамент захисту національної державності виніс таке рішення після перегляду відео, де росіянки виконують пісню під назвою "Хохлы".

Українська правда

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Теми: Харків
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