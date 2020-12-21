"Наколочки, гоп татуировочки": курсантки МВД в Харькове заплясали под российский шансон

В Харьковском национальном университете внутренних дел проводят служебное расследование из-за видео, на котором якобы курсантки танцуют под песню группы "Воровайки", которой запретили въезд в Украину.

Источник: сайт Харьковского национального университета внутренних дел

Дословно: "В социальных сетях появилось видео, на котором девушки в форме курсанток, вероятно полицейского вуза, танцуют под музыкальное сопровождение российского шансона. Из-за указанного факта назначено служебное расследование".

Детали: На видео 5 девушек в форме курсанток танцуют в казарме под песню "Наколочки" российской группы "Воровайки", которой в 2019 году запретили въезд в Украину.

Напомним: