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"Наколочки, гоп татуировочки": курсантки МВД в Харькове заплясали под российский шансон

Понедельник, 21 декабря 2020, 16:31
Наколочки, гоп татуировочки: курсантки МВД в Харькове заплясали под российский шансон

В Харьковском национальном университете внутренних дел проводят служебное расследование из-за видео, на котором якобы курсантки танцуют под песню группы "Воровайки", которой запретили въезд в Украину.

Источник: сайт Харьковского национального университета внутренних дел

Дословно: "В социальных сетях появилось видео, на котором девушки в форме курсанток, вероятно полицейского вуза, танцуют под музыкальное сопровождение российского шансона. Из-за указанного факта назначено служебное расследование".

Детали: На видео 5 девушек в форме курсанток танцуют в казарме под песню "Наколочки" российской группы "Воровайки", которой в 2019 году запретили въезд в Украину.

Напомним: 

  • В 2019 году российской группе "Воровайки", которая планировала концерты в Украине, запретили въезд в Украину на три года.
  • Департамент защиты национальной государственности вынес такое решение после просмотра видео, где россиянки исполняют песню под названием "Хохлы".

Украинская правда

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Темы: Харьков
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