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Мінкульт: печатка на подарованій Лаврову іконі у Боснії вказує на власність України

Понеділок, 21 грудня 2020, 16:58
Мінкульт: печатка на подарованій Лаврову іконі у Боснії вказує на власність України

Печатка, зображена на іконі, яка була подарована російському міністру закордонних справ в Боснії та Герцеговині, вказує на власність держави Україна. 

Про це заявили в міністерстві культури та інформаційної політики України після аналізу оприлюдненого у ЗМІ зображення ікони, повідомляє "Європейська правда".

Це печатка Одеської крайової комісії по охороні пам’яток матеріальної культури та природи, яка була створена 1926 року при Одеському історико-археологічному музеї, розповіла заступниця міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко.

"За період роботи з 1926 до 1930 року ця комісія виявила, склала списки пам’яток культури в всіх округах у межах своєї відповідальності, взяла їх на облік та під державну охорону. Факт наявності печатки крайової комісії на іконі вказує на те, що ця ікона є власністю держави Україна", - зазначила Фоменко.

Міністерство готує запити до Державного архіву Одеської області, Одеського археологічного музею, Національного музею історії України, інших музейних установ для отримання архівних матеріалів щодо діяльності згаданої крайової комісії, інформації про обліковані нею культурні цінності, а також для чіткої ідентифікації ікони, розповіли у пресслужбі МКІП.

Також міністерсвто готує низку листів у правоохоронні органи, СБУ, Нацполіцію, СЗРУ, з проханням вжити заходів реагування в межах компетенції. Потрібно встановити ланцюг переміщення та час переміщення цієї ікони з території України та потрапляння її на територію Боснії та Герцеговини.

Україна і Боснія та Герцеговина є державами-учасницями Конвенції про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності. Конвенція зобов'язує держави-учасниці забороняти ввезення культурних цінностей, викрадених з музею або релігійної і світської історичної пам'ятки, а також на вимогу іншої держави-учасниці вживати відповідних кроків для виявлення та повернення будь-якої подібної культурної цінності.

14 грудня стало відомо, що член президіуму Боснії та Герцеговини Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ РФ Сергєю Лаврову древню ікону.

Із ноти посольства України до Міністерства закордонних справ БіГ стало відомо, що це 300-річна українська ікона з Луганська. На звороті ікони є печатка Українського Народного комітету культури 1920 року.

Посольство України запросило інформацію про те, як ікона потрапила до Боснії та Герцеговини. 

В МЗС РФ заявили, що повернуть до Боснії подаровану ікону, ймовірно, вкрадену в окупованому Луганську.

Теми: УкраїнаБосніяРосіяМінкультурирелігія
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