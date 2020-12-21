Минкульт: печать на подаренной Лаврову иконе в Боснии указывает на собственность Украины

Печать, изображенная на иконе, которая была подарена российскому министру иностранных дел Боснии и Герцеговине, указывает на собственность государства Украина.

Об этом заявили в Министерстве культуры и информационной политики Украины после анализа обнародованного в СМИ изображения иконы, сообщает "Европейская правда".

Это печать Одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры и природы, которая была создана в 1926 году при Одесском историко-археологическом музее, рассказала заместитель министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко.

Министерство готовит запросы в Государственный архив Одесской области, Одесский археологический музея, Национальный музей истории Украины, другие музейные учреждения для получения архивных материалов о деятельности упомянутой краевой комиссии, информации об учтенных ею культурные ценности, а также для четкой идентификации иконы, рассказали в пресс-службе МКИП.

Также министерство готовит ряд писем в правоохранительные органы, СБУ, Нацполицию, СВРУ, с просьбой принять меры реагирования в пределах компетенции. Нужно установить цепь перемещения и время перемещения этой иконы с территории Украины и попадания ее на территорию Боснии и Герцеговины.

Украина и Босния и Герцеговина являются государствами-участниками Конвенции о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности. Конвенция обязывает государства-участники запрещать ввоз культурных ценностей, похищенных из музея или религиозной и светской исторической достопримечательности, а также по требованию другого государства-участника принимать соответствующие шаги для выявления и возвращения любой подобной культурной ценности.

14 декабря стало известно, что член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил министру иностранных дел РФ Сергей Лавров древнюю икону.

Из ноты посольства Украины в Министерство иностранных дел БиГ стало известно, что это 300-летняя украинская икона из Луганска. На обороте иконы есть печать Украинского Народного комитета культуры 1920 года.

Посольство Украины пригласило информацию о том, как икона попала в Боснию и Герцеговину.

В МИД РФ заявили, что вернут в Боснию подаренную икону, вероятно, украденную в оккупированном Луганске.