У Львові хотіли створити фейковий орган міськради: поліція провела низку обшуків

На Львівщині правоохоронці викрили шістьох зловмисників, причетних до самовільного присвоєння владних повноважень, а також провели у них низку обшуків.

Джерело: поліція Львівщини

Деталі: Відомо, що шестеро мешканців Львівської та Рівненської областей протягом грудня організовували та проводили зібрання з населенням Львівської області з метою створення незаконних органів місцевого самоврядування, що дублюють функції чинних органів.

Так, 7 грудня вони провели зібрання з мешканцями Сколівського району, під час якого оголосили про створення незаконного органу місцевого самоврядування в одному з сіл району та обрали депутатів і голову.

Крім цього, 8 грудня зловмисники організували зібрання місцевих жителів у Львові, на якому спонукали присутніх до створення псевдооргану державної влади під назвою "орган місцевого самоврядування Львівської міської ради".

Правоохоронцям відомі шестеро зловмисників – 48-річний мешканець Кам’янко-Бузького району, 38-річна мешканка Сколівського району, 60-річний житель Львова, а також троє мешканців Рівненської області віком 49, 56 та 57 років.

Протягом 18-20 грудня правоохоронці провели шість обшуків за адресами їх проживання у Львівській та Рівненській областях. Поліцейські вилучили мобільні телефони, флеш-носії й диски, протоколи зборів, газети та документи з даними про утворення незаконних органів місцевого самоврядування та інші речові докази.

Їм загрожує штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.