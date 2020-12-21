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Во Львове хотели создать фейковый орган горсовета: полиция провела ряд обысков

Понедельник, 21 декабря 2020, 17:29
Во Львове хотели создать фейковый орган горсовета: полиция провела ряд обысков

На Львовщине правоохранители разоблачили шестерых злоумышленников, причастных к самовольному присвоению властных полномочий, а также провели в них ряд обысков.

Источник: полиция Львовщины

Детали: Известно, что шестеро жителей Львовской и Ровенской областей в течение декабря организовывали и проводили собрания с населением Львовской области с целью создания незаконных органов местного самоуправления, дублируют функции действующих органов.

Так, 7 декабря они провели собрание с жителями Сколевского района, во время которого объявили о создании незаконного органа местного самоуправления в одном из сел района и избрали депутатов и голову.

Кроме этого 8 декабря злоумышленники организовали собрание местных жителей во Львове, на котором побудили присутствующих к созданию псевдо-органа государственной власти под названием "орган местного самоуправления Львовского городского совета".

Правоохранителям известны шесть злоумышленников - 48-летний житель Каменка-Бугского района, 38-летняя жительница Сколевского района, 60-летний житель Львова, а также трое жителей Ровенской области в возрасте 49, 56 и 57 лет.

В течение 18-20 декабря правоохранители провели шесть обысков по адресам их проживания во Львовской и Ровенской областях. Полицейские изъяли мобильные телефоны, флэш-носители и диски, протоколы собраний, газеты и документы с данными об образовании незаконных органов местного самоуправления и другие вещественные доказательства.

Им грозит штраф до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Украинская правда
Темы: ЛьвовЛьвовщинаполиция
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