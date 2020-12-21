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У Туреччині заявили про рекордне число померлих від коронавірусу за добу

Понеділок, 21 грудня 2020, 18:17

Протягом останньої доби у Туреччині від коронавірусної хвороби померли 254 людини, що є найбільшим числом жертв з початку епідемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

За поточними даними, за останні 24 години у Туреччині було проведено 196 110 тестів, тест 19 103 осіб був позитивним.

Наразі з коронавірусною хворобою у країні госпіталізовані 3 412 людей.

За останню добу померли 254 людини, що є найбільшим числом з початку епідемії.

Загалом у Туреччині від початку епідемії коронавірусом заразилися понад 2 мільйони людей. Число жертв скадає 18 351.

Як заявив раніше глава МОЗ Туреччини Фахреттін Коджа, пандемія коронавірусу в ряді регіонів країни, в тому числі в Стамбулі, досягла третього піку. У першій половині грудня в країні неодноразово фіксувалися рекордні показники нових випадків коронавірусу.

Теми: Туреччинакоронавірус
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