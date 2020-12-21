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В Турции заявили о рекордном числе умерших от коронавируса за сутки

Понедельник, 21 декабря 2020, 19:17

В течение последних суток в Турции от коронавирусной болезни умерли 254 человека, что является наибольшим числом жертв с начала эпидемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

По текущим данным, за последние 24 часа в Турции было проведено 196 110 тестов, тест 19 103 человек был положительным.

Сейчас с коронавирусной болезнью в стране госпитализированы 3 412 человек.

За последние сутки умерли 254 человека, что является наибольшим числом с начала эпидемии.

Всего в Турции с начала эпидемии коронавирусом заразились более 2 миллионов человек. Число жертв составляет 18 351.

Как заявил ранее глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в ряде регионов страны, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. В первой половине декабря в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев коронавируса.

Темы: Турциякоронавирус


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