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У МОЗ запевнили, що в Україні діагностують нові штами коронавірусу

Понеділок, 21 грудня 2020, 20:20

У Центрі громадського здоров’я МОЗ України пояснюють, що наразі усі тести в Україні діагностують коронавірус незалежно від його штамів.

Джерело: в.о. гендиректора ЦГЗ Ігор Кузін

Деталі: Зазначається, що уся державна лабораторна мережа України забезпечена необхідним обладнанням та здатна виявити COVID-19 у пацієнтів незалежно від його штамів.

Також у Центрі запевняють, що "британський штам" в Україні поки не реєстрували.

Пряма мова Кузына: "Наразі вже зареєстровано 12 тисяч мутацій геному коронавірусу, і всі вони коректно визначаються тест-системами, які використовують в Україні. Ще на початку пандемії, за рекомендацією ВООЗ, ми почали і продовжуємо використовувати тест-системи, які визначають РНК вірусу за кількома фрагментами його геному.

Вірус зазнає мутацій, усі ці форми досліджують і наразі відсутні повідомлення про істотні зміни його геному, котрі мали б істотне клінічне або діагностичне значення. Україна, як партнер світової мережі епіднагляду, надає на секвенування і зразки коронавірусу наших пацієнтів".

Нагадаємо: Прем’єр Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження локдауну для частини Англії і скасування обіцяних послаблень на Різдво у зв’язку з виявленням нового штаму коронавірусу, що на 70% заразніший, ніж звичайний. 

За його словами, наразі вважається, що вакцина від коронавірусу все одно буде ефективною. 

Українська правда
Теми: коронавірусепідеміяМОЗ


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