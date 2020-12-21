Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У МОЗ запевнили, що в Україні діагностують усі штами коронавірусу

Понеділок, 21 грудня 2020, 19:20
У МОЗ запевнили, що в Україні діагностують усі штами коронавірусу

У Центрі громадського здоров’я МОЗ України пояснюють, що наразі усі тести в Україні діагностують коронавірус незалежно від його штамів.

Джерело: в.о. гендиректора ЦГЗ Ігор Кузін

Деталі: Зазначається, що уся державна лабораторна мережа України забезпечена необхідним обладнанням та здатна виявити COVID-19 у пацієнтів незалежно від його штамів.

Також у Центрі запевняють, що "британський штам" в Україні поки не реєстрували.

Пряма мова Кузына: "Наразі вже зареєстровано 12 тисяч мутацій геному коронавірусу, і всі вони коректно визначаються тест-системами, які використовують в Україні. Ще на початку пандемії, за рекомендацією ВООЗ, ми почали і продовжуємо використовувати тест-системи, які визначають РНК вірусу за кількома фрагментами його геному.

Вірус зазнає мутацій, усі ці форми досліджують і наразі відсутні повідомлення про істотні зміни його геному, котрі мали б істотне клінічне або діагностичне значення. Україна, як партнер світової мережі епіднагляду, надає на секвенування і зразки коронавірусу наших пацієнтів".

Нагадаємо: Прем’єр Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження локдауну для частини Англії і скасування обіцяних послаблень на Різдво у зв’язку з виявленням нового штаму коронавірусу, що на 70% заразніший, ніж звичайний. 

За його словами, наразі вважається, що вакцина від коронавірусу все одно буде ефективною. 

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусепідеміяМОЗ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
12:21
Депутат підірвав гранати на сесії сільради: 2 загиблих і 11 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Умєров запросив Туреччину до Морської коаліції
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
Усі новини...
Реклама: