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В Минздраве заверили, что в Украине диагностируют все штаммы коронавируса

Понедельник, 21 декабря 2020, 19:20
В Минздраве заверили, что в Украине диагностируют все штаммы коронавируса

В Центре общественного здоровья МОЗ Украины объясняют, что сейчас все тесты в Украине диагностируют коронавирус независимо от штаммов.

Источник: и.о. гендиректора ЦОЗ Игорь Кузин

Детали: Отмечается, что вся государственная лабораторная сеть Украины обеспечена необходимым оборудованием и способна выявить COVID-19 у пациентов независимо от штаммов.

Также в Центре уверяют, что "британский штамм" в Украине пока не регистрировали.

Прямая речь Кузина: "Сейчас уже зарегистрировано 12 000 мутаций генома коронавируса, и все они корректно определяются тест-системами, которые используют в Украине. Еще в начале пандемии, по рекомендации ВОЗ, мы начали и продолжаем использовать тест-системы, которые определяют РНК вируса по нескольким фрагментам его генома.

Вирус несет мутаций, все эти формы исследуют и сейчас отсутствуют сообщения о существенных изменениях его генома, которые имели бы существенное клиническое или диагностическое значение. Украина, как партнер мировой сети эпиднадзора, предоставляет на секвенирование образцы коронавируса наших пациентов".

Напомним: В воскресенье премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении локдауна для более 16 млн жителей Англии и отказ от послаблений на Рождество из-за обнаружения нового штамма коронавируса, который на 70% заразнее, чем обычный.

С новым штаммом связывают стремительный рост количества заражений, который наблюдается в Англии за последние 2 недели.

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемияМинздрав
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