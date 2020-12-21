Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Україна не закриватиме авіасполучення з Британією слідом за низкою інших країн

Понеділок, 21 грудня 2020, 20:52

Кабінет Міністрів України вирішив не закривати авіасполучення з Великою Британією.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас із британцями візовий режим, що вже обмежує кількість пасажирів між нашими країнами. Наразі рейси виконуються переважно для повернення українців із навчання з-за кордону додому на різдвяні канікули", - зазначив він.

За словами Криклія, уряд України вестиме моніторинг ситуації з COVID-19 у Великій Британії і в разі потреби змінить це рішення.

Як повідомлялося,  посольство України у Великій Британії рекомендує українцям тимчасово утриматися від поїздок до  Лондона та південно-східної Англії через виявлений там мутований штам коронавірусу.

Нагадаємо, прем’єр Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження локдауну для частини Англії і скасування обіцяних послаблень на Різдво у зв’язку з виявленням нового штаму коронавірусу, що на 70% заразніший, ніж звичайний.

Окрім Британії, виявлення такого штаму підтвердили у Нідерландах, Данії та Італії.

Низка країн Європи оголосили про тимчасову заборону рейсів з Британії.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоЗапис розмови голови КСУ вказує на його причетність до суддівського шахрайства – "Схеми"

Заступниця Єрмака Ковалів йде з посади

Новини 21 грудня: розмова Навального з ФСБ, призупинення повноважень Татарова

ЄС офіційно затвердив першу вакцину від коронавірусу

Український боєць потрапив у полон бойовиків

"Отруєні труси": Навальний опублікував розмову з "агентом ФСБ", причетним до операції

Усі новини...
Останні новини
01:52
США ввели санкції проти 103 організацій Росії і Китаю
00:37
ТаблицяУ світовому антирейтингу COVID-19 Україна на 15-му місці
23:56
ФСБ відповіло на розслідування Навального та звинувачує іноземні спецслужби
23:21
відеоБайдена вакцинували від COVID-19 в прямому ефірі
22:55
МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до Лондона
22:02
відеоЗапис розмови голови КСУ вказує на його причетність до суддівського шахрайства – "Схеми"
21:50
Новини економіки: призначення Вітренка, місія МВФ, бюджет-2021
21:32
Заступниця Єрмака Ковалів йде з посади
21:16
Новини 21 грудня: розмова Навального з ФСБ, призупинення повноважень Татарова
21:07
Зеленський підписав закон про зниження податків для музеїв, кінотеатрів і готелів
Усі новини...