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Украина не будет закрывать авиасообщение с Британией вслед за рядом других стран

Понедельник, 21 декабря 2020, 19:52

Кабинет Министров Украины решил не закрывать авиасообщение с Великобританией.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас с британцами визовый режим, который уже ограничивает количество пассажиров между нашими странами. Сейчас рейсы выполняются преимущественно для возвращения украинцев из учебы из - за рубежа домой на рождественские каникулы", - отметил он.

По словам Криклия, правительство Украины будет вести мониторинг ситуации с COVID-19 в Великобритании и в случае необходимости изменит это решение.

Как сообщалось, посольство Украины в Великобритании рекомендует украинцам временно воздержаться от поездок в Лондон и юго-восточной Англии-за обнаруженного там мутировавший штамм коронавирус.

Напомним, премьер Британии Борис Джонсон объявил о введении локдауну для части Англии и отмена обещанных послаблений на Рождество в связи с выявлением нового штамма коронавирус, что на 70% заразнее, чем обычный.

Кроме Британии, обнаружение такого штамма подтвердили в Нидерландах, Дании и Италии.

Ряд стран Европы объявили о временном запрете рейсов из Британии.

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