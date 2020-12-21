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Запис розмови голови КСУ вказує на його причетність до суддівського шахрайства – "Схеми"

Понеділок, 21 грудня 2020, 21:02
Запис розмови голови КСУ вказує на його причетність до суддівського шахрайства – Схеми

Розслідувачі наголошують, що голова Конституційного суду Олександр Тупицький як районний суддя Донецька у період 2006–2010 років за допомогою впливу та знайомств у суддівському корпусі брав участь у подіях, які призвели до заволодіння майном заводу в місті Зугрес та, ймовірно, отримав свою частку у цьому підприємстві.

Джерело: журналісти "Схем" у своєму розслідуванні з посиланням на запис розмови за участю Тупицького

Деталі: У жовтні 2018 року слідчі Генпрокуратури за участю СБУ записали розмову Тупицького в рамках кримінального провадження щодо іншого судді – колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який перебуває в розшуку.

Тупицький, який на той момент був заступником голови Конституційного суду, покликав на зустріч у кафе поблизу КСУ свого знайомого, донецького бізнесмена Владислава Дрегера, який на той момент, як виявилося, вже співпрацював з правоохоронцями та записав ту розмову.

Під час неї Тупицький намагався переконати Дрегера не свідчити правоохоронцям про його роль у подіях навколо "Зуївського енергомеханічного заводу", в заволодінні яким підозрюється Татьков.

"Тупицький не просто був мовчазним свідком, як Татьков, який, вірогідно, шляхом введення в оману отримав цей завод під контроль. А схоже, отримав і свою частку у цьому підприємстві. І справді, із 2009 року міноритарним власником заводу став Борис Румак. За допомогою реєстру довіреностей "Схеми" виявили, що суддя йому три роки поспіль довіряв керувати своїм авто", – йдеться в розслідуванні.

Дізнавшись, що Дрегер збирається йти на співпрацю зі слідством та в деталях свідчити про обставини втрати ним заводу, Тупицький попередив його про наслідки: "Я просто прийшов, щоб запобігти цій ситуації, що цією х*рнею займатися не варто. Хоча б особисто стосовно мене не варто, тому що вона нічим не закінчиться. Закінчиться ось лише сильно загостреними стосунками", – заявив він.

До того, Тупицький зазначив, що готовий організувати зустріч бізнесмена із суддею-втікачем Татьковим в Австрії, щоб сторони владнали давній корпоративний конфлікт, та заявив, що хотів би отримати фінансову винагороду за участь у цих справах: "Я можу вступити в перемовний процес, ми можемо з тобою сісти у літак і полетіти до Австрії. Сісти і попити кави або чаю і поспілкуватися", – каже Тупицький.

"Вважали б ви за потрібне разом із ним чи кожен окремо дати мені яку-небудь копійку за участь у цих справах – напевно, я б не відмовився. Чому я маю відмовлятися, якщо я всередині колись стояв цього питання?" – заявляє на записах Тупицький.

 

Наразі ці плівки фігурують в Державному бюро розслідувань, в якому досліджуються вже дії і самого Тупицького.

"Але якщо слідчі ДБР захочуть притягнути голову Конституційного суду до відповідальності, перепоною може стати його суддівський імунітет. І вирішення долі судді – оголошувати йому підозру чи ні – буде знаходитись в руках однієї людини, генеральної прокурорки Ірини Венедіктової", – йдеться в матеріалі.

У розмові Тупицький також пояснює, які саме привілеї дає статус судді КС: "Під час ось цих усіх люстраційних питань Конституційний суд став найбільш захищеним стосовно цього станом на цей час. Щоб нас притягнути до чогось потрібно що? Дванадцять голосів суддів КС з викликом Генерального (генпрокурора – ред.) і з вивченням матеріалів справи. Ось якщо 12 суддів проголосують за здачу судді, тоді він піде кудись в інше місце. Але це треба вже я не знаю, що зробити, щоб 12 суддів проголосували".

Дрегер підтвердив, що ця зустріч справді була. Подробиць не розповів, посилаючись на таємницю слідства.

З КС журналістам надійшла така відповідь з підписом Тупицького: "Хочу повідомити про те, що я не підтримую будь-яких стосунків із вказаними у вашому запиті особами. Також інформую про те, що кілька років тому, з фактично тих самих питань, що й у вашому запиті, мене було допитано як свідка слідчим Генеральної прокуратури в межах досудового розслідування кримінального провадження. Наразі мені невідомо про результати розслідування вказаного кримінального провадження та кінцеві процесуальні рішення. З метою запобігання розголошення відомостей досудового розслідування (у випадку продовження слідства у кримінальному провадженні) змушений утриматися від надання більш детальної інформації".

"Українська правда" у Threads

Теми: ТупицькийКСсудСБУГенпрокуратура
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