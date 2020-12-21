Запись разговора главы КСУ разоблачает его причастность к судейскому мошенничеству – "Схемы"

Расследователи отмечают, что председатель Конституционного суда Александр Тупицкий как районный судья Донецка в период 2006-2010 годов с помощью воздействия и знакомств в судейском корпусе участвовал в событиях, которые привели к завладению имуществом завода в городе Зугрэс и, вероятно, получил свою долю в этом предприятии.

Источник: журналисты "Схем" в своем расследовании со ссылкой на запись разговора с участием Александра Тупицкого

Детали: В октябре 2018 следователи Генпрокуратуры при участии СБУ записали разговор Тупицкого в рамках уголовного производства в отношении другого судьи - бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который находится в розыске.

Тупицкий, который на тот момент был заместителем председателя Конституционного суда, позвал на встречу в кафе возле КСУ своего знакомого, донецкого бизнесмена Владислава Дрегера, который на тот момент, как оказалось, уже сотрудничал с правоохранителями и записал этот разговор.

Во время нее Тупицкий пытался убедить Дрегера не свидетельствовать правоохранителям о его роли в событиях вокруг "Зуевский энергомеханический завод", в завладении которым подозревается Татьков.

"Тупицкий не просто был молчаливым свидетелем, как Татьков, который, вероятно, путем введения в заблуждение получил завод под контроль. А похоже, получил и свою долю в этом предприятии. И действительно, С 2009 года миноритарным владельцем завода стал Борис Румак. С помощью реестра доверенностей "Схемы" обнаружили, что судья ему три года подряд доверял управлять своим авто", - говорится в расследовании.

Узнав, что Дрегер собирается идти на сотрудничество со следствием и в деталях свидетельствовать об обстоятельствах утраты им завода, Тупицкий предупредил его о последствиях: "Я просто пришел, чтобы предотвратить эту ситуацию, что этой х*рней заниматься не стоит. Хотя бы лично относительно меня не стоит, потому что она ничем не закончится. закончится вот только сильно заостренными отношениями ", - заявил он.

Еще Тупицкий отметил, что готов организовать встречу бизнесмена с беглым судьей Татьковым в Австрии, чтобы стороны уладили давний корпоративный конфликт, и заявил, что хотел бы получить финансовое вознаграждение за участие в этих делах: "Я могу вступить в переговорный процесс, мы можем с тобой сесть в самолет и улететь в Австрию. Сесть и попить кофе или чая и пообщаться", - говорит Тупицкий.

"Считали бы вы нужным вместе с ним или каждый по отдельности дать мне какую-нибудь копейку за участие в этих делах, наверное, я бы не отказался. Чего я должен отказываться, если я внутри когда-то стоял этого вопроса?" - заявляет на записях Тупицкий.

Пока эти пленки фигурируют в Государственном бюро расследований, в котором исследуются уже действия и самого Тупицкого.

"Но если следователи ГБР захотят привлечь председателя Конституционного суда к ответственности, преградой может стать его судейский иммунитет. И решение судьбы судьи - объявлять ему подозрение или нет - будет находиться в руках одного человека, генерального прокурора Ирины Венедиктовой", - говорится в материале.

В разговоре Тупицкий также объясняет, какие именно привилегии дает статус судьи КС: "Во время вот этих всех люстрационных вопросов Конституционный суд стал самым защищенным по этому состоянию в настоящее время. Чтобы нас привлечь к чему-то нужно что? Двенадцать голосов судей КС по вызову Генерального (генпрокурора - ред.) и с изучением материалов дела. Вот если 12 судей проголосуют за сдачу судьи, тогда он пойдет куда-то в другое место. Но это надо уже я не знаю, что сделать, чтобы 12 судей проголосовали ".

Дрегер подтвердил, что эта встреча действительно была. Подробностей не рассказал, ссылаясь на тайну следствия.

Из КС журналистам поступил такой ответ с подписью Тупицкого: "Хочу сообщить о том, что я не поддерживаю любых отношений с указанными в вашем запросе лицами. Также информирую о том, что несколько лет назад, из фактически по тем же вопросам, что и в вашем запросе, я был допрошен в качестве свидетеля следователем Генеральной прокуратуры в рамках досудебного расследования уголовного производства. Сейчас мне неизвестно о результатах расследования указанного уголовного производства и конечные процессуальные решения. С целью предотвращения разглашения сведений досудебного расследования (в случае продолжения следствия в уголовном производстве) вынужден воздержаться от предоставления дополнительной информации ".