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Байдена вакцинували від COVID-19 в прямому ефірі

Понеділок, 21 грудня 2020, 23:21

Обраному президенту США Джо Байдену ввели першу з двох доз вакцини від коронавірусної інфекції - щеплення транслювалася в прямому ефірі по національному телебаченню.

Джерело: NBC News

Пряма мова Байдена: "Я роблю це, щоб показати, що люди повинні бути готові до вакцинації, коли вона станет доступна. Нема про що турбуватися. З нетерпінням чекаю другого уколу".

Деталі: Байден отримав вакцину Pfizer-BioNTech в лікарні ChristianaCare міста Ньюарк (штат Делавер).

Він також похвалив чинного президента США Дональда Трампа за зусилля його адміністрації по запуску кампанії масової вакцинації

Майбутня перша леді США Джилл Байден теж отримала свою першу дозу вакцини в понеділок. Очікується, що майбутня віце-президент Камала Харріс і її чоловік отримають вакцину на наступному тижні.

Теми: СШАБайденвакцинаціякоронавірусепідемія


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