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Байден вакцинировался от COVID-19 в прямом эфире

Понедельник, 21 декабря 2020, 23:21

Избранному президент США Джо Байдену ввели первую из двух доз вакцины от коронавирусной инфекции – прививка транслировалась в прямом эфире по национальному телевидению.

Источник: NBC News

Прямая речь Байдена: "Я делаю это, чтобы показать, что люди должны быть готовы к вакцинации, когда она станет доступна. Не о чем беспокоиться. С нетерпением жду второго укола".

Детали: Байден получил вакцину Pfizer-BioNTech в больнице ChristianaCare города Ньюарк (штат Делавэр).

Он также похвалил действующего президента США Дональда Трампа за усилия его администрации по запуску кампании массовой вакцинации

Будущая первая леди США Джилл Байден тоже получила свою первую дозу вакцины в понедельник. Ожидается, что будущая вице-президент Камала Харрис и ее муж получат вакцину на следующей неделе.

Темы: СШАБайденвакцинациякоронавирусэпидемия


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