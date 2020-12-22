Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

США ввели санкції проти 103 організацій Росії і Китаю

Вівторок, 22 грудня 2020, 01:52

Уряд США прийняв рішення ввести санкції проти китайських і російських організацій, які співпрацюють зі збройними силами Росії і Китаю.

Джерело: Міністерство торгівлі США.

Деталі: У списку санкцій потрапили 45 організацій Росії і 58 організацій Китаю.

Зокрема, з російських організацій під санкції потрапили Міноборони, Служба зовнішньої розвідки, ракетно-космічний центр Прогрес, Рособоронекспорт, а також корпорація Ростех, компанії МіГ, Цивільні літаки Сухого, Туполєв, Об'єднана авіабудівна корпорація. Також вперше з 2014 року в списку опинилися підприємства Росатому.

Нові обмеження ввели проти тих, хто причетний до діяльності, яка суперечить національній безпеці або інтересам США в міжнародній політиці.

Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоЗапис розмови голови КСУ вказує на його причетність до суддівського шахрайства – "Схеми"

Заступниця Єрмака Ковалів йде з посади

Новини 21 грудня: розмова Навального з ФСБ, призупинення повноважень Татарова

ЄС офіційно затвердив першу вакцину від коронавірусу

Український боєць потрапив у полон бойовиків

"Отруєні труси": Навальний опублікував розмову з "агентом ФСБ", причетним до операції

Усі новини...
коронавірус
У світовому антирейтингу COVID-19 Україна на 15-му місці
Байдена вакцинували від COVID-19 в прямому ефірі
МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до Лондона
Останні новини
01:52
США ввели санкції проти 103 організацій Росії і Китаю
00:37
ТаблицяУ світовому антирейтингу COVID-19 Україна на 15-му місці
23:56
ФСБ відповіло на розслідування Навального та звинувачує іноземні спецслужби
23:21
відеоБайдена вакцинували від COVID-19 в прямому ефірі
22:55
МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до Лондона
22:02
відеоЗапис розмови голови КСУ вказує на його причетність до суддівського шахрайства – "Схеми"
21:50
Новини економіки: призначення Вітренка, місія МВФ, бюджет-2021
21:32
Заступниця Єрмака Ковалів йде з посади
21:16
Новини 21 грудня: розмова Навального з ФСБ, призупинення повноважень Татарова
21:07
Зеленський підписав закон про зниження податків для музеїв, кінотеатрів і готелів
Усі новини...