США ввели санкції проти 103 організацій Росії і Китаю

Уряд США прийняв рішення ввести санкції проти китайських і російських організацій, які співпрацюють зі збройними силами Росії і Китаю.

Джерело: Міністерство торгівлі США

Деталі: У списку санкцій потрапили 45 організацій Росії і 58 організацій Китаю.

Зокрема, з російських організацій під санкції потрапили Міноборони, Служба зовнішньої розвідки, ракетно-космічний центр Прогрес, Рособоронекспорт, а також корпорація Ростех, компанії МіГ, Цивільні літаки Сухого, Туполєв, Об'єднана авіабудівна корпорація. Також вперше з 2014 року в списку опинилися підприємства Росатому.

Нові обмеження ввели проти тих, хто причетний до діяльності, яка суперечить національній безпеці або інтересам США в міжнародній політиці.