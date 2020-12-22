Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США ввели санкції проти 103 організацій Росії і Китаю

Вівторок, 22 грудня 2020, 00:52
США ввели санкції проти 103 організацій Росії і Китаю

Уряд США прийняв рішення ввести санкції проти китайських і російських організацій, які співпрацюють зі збройними силами Росії і Китаю.

Джерело: Міністерство торгівлі США

Деталі: У списку санкцій потрапили 45 організацій Росії і 58 організацій Китаю.

Зокрема, з російських організацій під санкції потрапили Міноборони, Служба зовнішньої розвідки, ракетно-космічний центр Прогрес, Рособоронекспорт, а також корпорація Ростех, компанії МіГ, Цивільні літаки Сухого, Туполєв, Об'єднана авіабудівна корпорація. Також вперше з 2014 року в списку опинилися підприємства Росатому.

Нові обмеження ввели проти тих, хто причетний до діяльності, яка суперечить національній безпеці або інтересам США в міжнародній політиці.

Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
12:21
Депутат підірвав гранати на сесії сільради: 2 загиблих і 11 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Умєров запросив Туреччину до Морської коаліції
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
Усі новини...
Реклама: