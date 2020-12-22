США ввели санкции против 103 организаций России и Китая

Правительство США приняло решение ввести санкции против китайских и российских организаций, которые сотрудничают с вооруженными силами РФ и Китая.

Источник: Министерство торговли США.

Детали: В списке санкций попали 45 организаций России и 58 организаций Китая.

В частности, из российских организаций под санкции попали Минобороны, Служба внешней разведки, ракетно-космический центр Прогресс, Рособоронэкспорт, а также корпорация Ростех, компании МиГ, Гражданские самолеты Сухого, Туполев, Объединенная авиастроительная корпорация. Также впервые с 2014 года в списке оказались предприятия Росатома.

Новые ограничения ввели против тех, кто причастен к деятельности, которая противоречит национальной безопасности или интересам США в международной политике.