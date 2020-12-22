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Коронавірус в Україні: за день одужало у півтора рази більше ніж захворіло

Вівторок, 22 грудня 2020, 07:15
Коронавірус в Україні: за день одужало у півтора рази більше ніж захворіло

За минулу добу, 21 грудня, в Україні виявили 8 513 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало за день 14 020 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Померли від хвороби за минулу добу 232 українця.

Найбільша кількість випадків захворювання зареєстрована у Києві (1 159), Дніпропетровській (992), Одеській (914), Запорізькій (665) та Київській (559) областях.

Протягом доби в Україні госпіталізовано – 1 318 осіб, здійснено тестувань – 46 696 (зокрема методом ПЛР – 26 341, методом ІФА – 20 355).

  • За весь час пандемії в Україні:
  • захворіло – 979 506 осіб;
  • одужало – 600 288 осіб;
  • летальних випадків – 16 897;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 307 601.
 

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019Україна
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