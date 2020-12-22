Коронавірус в Україні: за день одужало у півтора рази більше ніж захворіло

За минулу добу, 21 грудня, в Україні виявили 8 513 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало за день 14 020 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Померли від хвороби за минулу добу 232 українця.

Найбільша кількість випадків захворювання зареєстрована у Києві (1 159), Дніпропетровській (992), Одеській (914), Запорізькій (665) та Київській (559) областях.

Протягом доби в Україні госпіталізовано – 1 318 осіб, здійснено тестувань – 46 696 (зокрема методом ПЛР – 26 341, методом ІФА – 20 355).