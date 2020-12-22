Коронавирус в Украине: за день выздоровело в полтора раза больше чем заболело
Вторник, 22 декабря 2020, 08:15
За прошедшие сутки, 21 декабря, в Украине обнаружили 8 513 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели за день 14 020 человек.
Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook
Детали: Умерли от болезни за минувшие сутки 232 украинца.
Наибольшее количество случаев заболевания зарегистрировано в Киеве (1 159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях.
За сутки в Украине госпитализированы – 1 318 человек, проведено тестирований – 46 696 (в частности методом ПЦР – 26 341, методом ИФА – 20 355).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 979 506 человек;
- выздоровели - 600 288 человек;
- летальных исходов - 16 897;
- проведено ПЦР-тестов – 5 307 601.
Украинская правда