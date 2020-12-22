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Коронавирус в Украине: за день выздоровело в полтора раза больше чем заболело

Вторник, 22 декабря 2020, 08:15

За прошедшие сутки, 21 декабря, в Украине обнаружили 8 513 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели за день 14 020 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Умерли от болезни за минувшие сутки 232 украинца.

Наибольшее количество случаев заболевания зарегистрировано в Киеве (1 159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях.

За сутки в Украине госпитализированы – 1 318 человек, проведено тестирований – 46 696 (в частности методом ПЦР – 26 341, методом ИФА – 20 355).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 979 506 человек;
  • выздоровели - 600 288 человек;
  • летальных исходов - 16 897;
  • проведено ПЦР-тестов – 5 307 601.

Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019Украина


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