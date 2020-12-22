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Сталкери-рецидивісти несли з Чорнобильської зони роги

Вівторок, 22 грудня 2020, 08:50

Поліція виявила трьох чоловіків, які незаконно проникли до зони ЧАЕС і несли звідти роги диких тварин.

Джерело: сайт поліції Київської області

Деталі: Порушників упіймали неподалік села Діброва.

Встановлено, що це не перший випадок, коли порушники намагались перемістити за межі зони відчуження роги тварин. Раніше вони вже притягувались до відповідальності за такі дії.

Порушниками виявилися жителі Київщини 22, 42 та 53 років. Вони пояснили, що роги знайшли у лісі та в подальшому збирались продати їх зацікавленим людям.

Роги вилучено та направлено на експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки". Порушникам загрожує штраф від 50 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі від 1 до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.

 

Українська правда
Теми: Чорнобильполіція


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