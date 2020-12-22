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Сталкеры-рецидивисты несли из Чернобыльской зоны рога

Вторник, 22 декабря 2020, 07:50
Сталкеры-рецидивисты несли из Чернобыльской зоны рога

Полиция обнаружила трех мужчин, которые незаконно проникли в зону ЧАЭС и несли оттуда рога диких животных.

Источник: сайт полиции Киевской области

Детали: Нарушителей поймали близ села Диброва.

Установлено, что это не первый случай, когда нарушители пытались переместить за пределы зоны отчуждения рога животных. Ранее они уже привлекались к ответственности за такие действия.

Нарушителями оказались жители Киевщины 22, 42 и 53 лет. Они объяснили, что рога нашли в лесу и в дальнейшем собирались продать их заинтересованным людям.

Рога изъяты и направлены на экспертизу.

Открыто уголовное производство по статье "Нарушение требований режима радиационной безопасности". Нарушителям грозит штраф от 50 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы от 1 до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок.

 

Украинская правда

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Темы: Чернобыльполиция
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