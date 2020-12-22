Сталкеры-рецидивисты несли из Чернобыльской зоны рога

Полиция обнаружила трех мужчин, которые незаконно проникли в зону ЧАЭС и несли оттуда рога диких животных.

Источник: сайт полиции Киевской области

Детали: Нарушителей поймали близ села Диброва.

Установлено, что это не первый случай, когда нарушители пытались переместить за пределы зоны отчуждения рога животных. Ранее они уже привлекались к ответственности за такие действия.

Нарушителями оказались жители Киевщины 22, 42 и 53 лет. Они объяснили, что рога нашли в лесу и в дальнейшем собирались продать их заинтересованным людям.

Рога изъяты и направлены на экспертизу.

Открыто уголовное производство по статье "Нарушение требований режима радиационной безопасности". Нарушителям грозит штраф от 50 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы от 1 до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок.