Коронавірус-мутант: МОЗ порадило українцям, як захиститися

Міністерство охорони здоров'я рекомендує українцям утриматись від поїздок до Великої Британії, де нещодавно виявили новий штам коронавірусу, а також до інших країн, де цю мутацію також було виявлено.

Джерело: брифінг заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка

Пряма мова: "Ми рекомендуємо всім при можливості утриматись від необов'язкових поїздок до Великої Британії а також з неї на територію України. Також, якщо є можливість, утриматись від поїздок до Данії, Нідерландів і Австралії, де вже зафіксовані випадки циркуляції цієї мутації коронавірусу".

Деталі: За його словами, Україна поки не заборонятиме в'їзд з Британії, але запроваджує низку обмежень для приїжджих звідти. Вони повинні:

мати поліс медстрахування, який покриває лікування від Covid-19 (для іноземців);

мати негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше як за 48 годин до перетину кордону;

у разі відсутності тесту відправитись на 14 днів самоізоляції з додатком "Дій вдома".

Ляшко пообіцяв, що Україна посилить тестування на предмет можливого виявлення нового штаму коронавірусу в країні.

Нагадаємо: Прем’єр Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження локдауну для частини Англії і скасування обіцяних послаблень на Різдво у зв’язку з виявленням нового штаму коронавірусу, що на 70% заразніший, ніж звичайний.

Окрім Британії, виявлення такого штаму підтвердили у Нідерландах, Данії, Італії та Австралії.

Низка країн Європи оголосили про тимчасову заборону рейсів з Британії.