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Коронавирус-мутант: Минздрав посоветовал украинцам, как защититься

Вторник, 22 декабря 2020, 09:56

Министерство здравоохранения рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Великобританию, где недавно обнаружили новый штамм коронавируса, а также в другие страны, где эту мутацию также обнаружили.

Источник: брифинг заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко

Прямая речь: "Мы рекомендуем всем по возможности воздержаться от необязательных поездок в Великобританию, а также из нее на территорию Украины. Также, если есть возможность, воздержаться от поездок в Данию, Нидерланды и Австралии, где уже зафиксированы случаи циркуляции этой мутации коронавируса".

Детали: По его словам, Украина пока не будет запрещать въезд из Британии, но вводит ряд ограничений для приезжих оттуда. Они должны:

  • иметь полис медстрахования, который покрывает лечение от Covid-19 (для иностранцев);
  • иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 48 часов до пересечения границы;
  • при отсутствии теста отправиться на 14 дней самоизоляции с приложением "Действуй дома".

Ляшко пообещал, что Украина усилит тестирование на предмет возможного выявления нового штамма коронавируса в стране.

Напомним: Премьер Британии Борис Джонсон объявил о введении локдауну для части Англии и отмене обещанных послаблений на Рождество в связи с выявлением нового штамма коронавирус, что на 70% заразнее, чем обычный.

Кроме Британии, обнаружение такого штамма подтвердили в Нидерландах, Дании, Италии и Австралии.

Ряд стран Европы объявили о временном запрете рейсов из Британии.

Евгений Кизилов, УП
Темы: коронавирусВеликобританияМинздрав


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