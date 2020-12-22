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Бізнесмен за 2 млн хабарів хотів постачати неліквід національним збірним – СБУ

Вівторок, 22 грудня 2020, 10:18
Бізнесмен за 2 млн хабарів хотів постачати неліквід національним збірним – СБУ

Служба безпеки України викрила комерсанта, який запропонував посадовцям одного із державних підприємств Міністерства молоді та спорту більше 2 мільйонів гривень хабарів за змогу постачати неякісні товари національним збірним України.

Джерело: сайт СБУ

Деталі: Спецслужба з'ясувала, що бізнесмен був учасником та переможцем багатьох конкурсів на поставки продукції для потреб збірних України. Проте його товари не відповідали якісним характеристикам, або він не міг вчасно забезпечити поставки. Загальна сума хабарів, які він запропонував посадовцям за "затуляння очей", становила понад 2 мільйона гривень.

Зловмисник також використовував механізм так званого "тендерного тролінгу". Підконтрольні ділку комерційні структури брали участь у конкурсних торгах з аномально низькими ціновими пропозиціями. Але, фактично, організатор взагалі не мав товарів, які були предметом закупівель.

Потім комерсант виходив на легальних виробників продукції, у яких він виграв тендер, і пропонував продати йому продукцію за цінами нижчими за собівартість. В інших випадках зловмисник пропонував "відкупитися" від нього за відмову від перемоги у торгах.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці затримали фігуранта та його спільника під час спроби передати чиновникам пакет сфальсифікованої документації.

Українська правда

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Теми: спортхабарСБУкриміналКабінет міністрів
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