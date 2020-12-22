Бизнесмен за 2 млн взяток хотел поставлять неликвид национальным сборным – СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила коммерсанта, который предложил чиновникам одного из государственных предприятий Министерства молодежи и спорта более 2 миллионов гривен взяток за возможность поставлять некачественные товары национальным сборным Украины.

Источник: сайт СБУ

Детали: Спецслужба выяснила, что бизнесмен был участником и победителем многих конкурсов на поставку продукции для нужд сборных Украины. Однако его товары не соответствовали качественным характеристикам, или он не мог вовремя обеспечить поставки. Общая сумма взяток, которые он предложил чиновникам за "закрытые глаза", составила более 2 млн гривен.

Злоумышленник также использовал механизм так называемого "тендерного троллинга". Подконтрольные дельцу коммерческие структуры участвовали в конкурсных торгах с аномально низкими ценовыми предложениями. Но, фактически, организатор вообще не имел товаров, которые были предметом закупок.

Затем коммерсант выходил на легальных производителей продукции, у которых он выиграл тендер, и предлагал продать ему продукцию по ценам ниже себестоимости. В других случаях злоумышленник предлагал "откупиться" от него за отказ от победы в торгах.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задержали фигуранта и его сообщника при попытке передать чиновникам пакет фальшивой документации.