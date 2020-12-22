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Українські дипломати за рік допомогли звільнити з-за грат близько 1600 українців

Вівторок, 22 грудня 2020, 11:25

Втручання українських консулів за рік допомогло звільнити з-за ґрат за кордоном понад 1600 громадян України.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС, про це сказав міністр закордонних справ  Дмитро Кулеба у своєму зверненні до українських дипломатів.

Він зауважив, що у цьому випадку йдеться про маловідомих людей, історії яких не отримали резонансу.

"Віталій Марків повернувся додому. Окрім нього, ми повернули з-за ґрат з усього світу 30 громадян з таких дуже резонансних відомих кейсів, які потрапляли на шпальти новин.

Але також є ще одна цифра, якою ми пишаємося. Після втручання українських консулів понад 1600 наших громадян були звільнені з-за грат за кордоном. Це ті історії, які не потрапляли в новини і в соцмережі, але це конкретні врятовані долі українців і возз’єднані сім’ї", - розповів Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, на початку листопада апеляційний суд Мілана зняв усі звинувачення з бійця Національної гвардії України Віталія Марківа і звільнив його з ув'язнення - після понад 3 років за ґратами.

Теми: МЗСУкраїнакордонукраїнцідипломатичні відносини


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