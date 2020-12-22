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Украинские дипломаты за год помогли освободить из-за решетки около 1600 украинцев

Вторник, 22 декабря 2020, 10:25

Вмешательство украинских консулов ​​за год помогло освободить из заключения за границей более 1600 граждан Украины.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем обращении к украинским дипломатам.

Он отметил, что в данном случае речь идет о малоизвестных людях, истории которых не получили резонанс.

"Виталий Маркив вернулся домой. Кроме него, мы вернули из-за решетки со всего мира 30 граждан из таких очень резонансных известных кейсов, которые попадали на страницы новостей.

Но также есть еще одна цифра, которой мы гордимся. После вмешательства украинских консулов ​​более 1600 наших граждан были освобождены из-за решетки за границей. Это те истории, которые не попадали в новости и в соцсети, но это конкретные спасенные судьбы украинцев и воссоединенные семьи", - рассказал Дмитрий Кулеба.

Напомним, в начале ноября апелляционный суд Милана снял все обвинения с бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива и освободил его из заключения - после более трех лет за решеткой.

Темы: МИДУкраинаграницаукраинцыдипломатические отношения
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