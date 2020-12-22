Погода в Україні почне змінюватися: потепління, дощ із мокрим снігом

Тепле повітря із заходу Європи принесе в Україну незначне потепління і опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометценту

Деталі: У середу в західних, північних, більшості центральних, вдень в Одеській і Миколаївській областях мокрий сніг і дощ, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця; на решті території без істотних опадів. Вітер південно-східний та північно-східний, 5-10 м/с.

Температура в східних, Сумській та Полтавській областях вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу; в західних областях вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла; на решті території вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві 23 грудня - вночі без опадів, вдень мокрий сніг та дощ, слабка ожеледь, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.

У четвер в східній частині країни без опадів; температура вночі 4-9°, вдень 0-5° морозу.

У західних областях дощ, в горах з мокрим снігом, в Карпатах місцями значні опади; температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°, в Карпатах вночі близько 0°, вдень 0-5° тепла.

На решті території часом дощ та мокрий сніг, вночі на північному сході місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця; температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла. На Правобережжі туман. Вітер південний з переходом на заході на північно-західний, 7-12 м/с.

У столиці 24 грудня - вночі невеликий дощ, туман, вдень помірний дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.