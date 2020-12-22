Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Погода в Украине начнет меняться: потепление, дождь с мокрым снегом

Вторник, 22 декабря 2020, 12:15

Теплый воздух с запада Европы принесет в Украину незначительное потепление и осадки в виде дождя и мокрого снега.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцента

Детали: В среду в западных, северных, большинстве центральных, днем в Одесской и Николаевской областях мокрый снег и дождь, местами гололед, на дорогах гололедица; на остальной территории без существенных осадков. Ветер юго-восточный и южный, 5-10 м/с.

Температура в восточных, Сумской и Полтавской областях ночью 5-10°, днем 1-6° мороза; в западных областях ночью около 0°, днем 2-7° тепла; на остальной территории ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве 23 декабря – ночью без осадков, днем мокрый снег и дождь, слабый гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем от 1° мороза до 1° тепла.

В четверг в восточной части страны без осадков; температура ночью 4-9°, днем 0-5° мороза.

В западных областях дождь, в горах с мокрым снегом, в Карпатах местами значительные осадки; температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9°, в Карпатах ночью около 0°, днем 0-5° тепла.

На остальной территории временами дождь и мокрый снег, ночью на северо-востоке местами гололед, на дорогах гололедица; температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла. На Правобережье туман. Ветер южный с переходом на западе на западный, 7-12 м/с.

В столице 24 декабря – ночью небольшой дождь, туман, днем умеренный дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.

Темы: погода


powered by lun.ua
Главное сегодня

НАБУ для Татарова инициирует арест с альтернативой залога – Сытник

В Москве после разговора Навального с "отравителем" задержали сторонников политика

Коронавирус-мутант: Минздрав посоветовал украинцам, как защититься

фотоЗеленский сменил заместительницу Ермака

инфографикаКоронавирус в Украине: за день выздоровело в полтора раза больше чем заболело

видеоЗапись разговора главы КСУ разоблачает его причастность к судейскому мошенничеству – "Схемы"

Все новости...
погода
Украину подморозит арктический воздух
Украинцев предупредили об опасном погодном явлении
Новая неделя придет с туманом и небольшими осадками
Последние новости
13:41
Мошенники ежемесячно выманивали по €10 млн у граждан Германии, Швейцарии и Великобритании
13:40
В России будут блокировать Facebook, Youtube и Twitter "за цензуру росСМИ"
13:21
Фонд госимущества продал шестнадцатый объект "Укрспирта" за 23 миллиона
13:08
Минздрав хочет, чтобы на опасные вызовы "скорую" сопровождала Нацполиция
12:57
Зеленский решит, оставлять ли Венедиктову, после отчета. Но успехи уже видит
12:54
Садовый с антителами уже на работе: планируется сессия горсовета
12:50
Из-за штрафа АМКУ: Philip Morris подал иск к Украине в международный арбитраж
12:44
В Кремле отреагировали на разговор Навального с ФСБшником
12:38
На мэра Броваров напали и ограбили
12:37
Россия расширила санкционный список чиновников ЕС из-за санкций за Навального
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!