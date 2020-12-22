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Погода в Украине начнет меняться: потепление, дождь с мокрым снегом

Вторник, 22 декабря 2020, 11:15
Погода в Украине начнет меняться: потепление, дождь с мокрым снегом

Теплый воздух с запада Европы принесет в Украину незначительное потепление и осадки в виде дождя и мокрого снега.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцента

Детали: В среду в западных, северных, большинстве центральных, днем в Одесской и Николаевской областях мокрый снег и дождь, местами гололед, на дорогах гололедица; на остальной территории без существенных осадков. Ветер юго-восточный и южный, 5-10 м/с.

Температура в восточных, Сумской и Полтавской областях ночью 5-10°, днем 1-6° мороза; в западных областях ночью около 0°, днем 2-7° тепла; на остальной территории ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве 23 декабря – ночью без осадков, днем мокрый снег и дождь, слабый гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем от 1° мороза до 1° тепла.

В четверг в восточной части страны без осадков; температура ночью 4-9°, днем 0-5° мороза.

В западных областях дождь, в горах с мокрым снегом, в Карпатах местами значительные осадки; температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9°, в Карпатах ночью около 0°, днем 0-5° тепла.

На остальной территории временами дождь и мокрый снег, ночью на северо-востоке местами гололед, на дорогах гололедица; температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла. На Правобережье туман. Ветер южный с переходом на западе на западный, 7-12 м/с.

В столице 24 декабря – ночью небольшой дождь, туман, днем умеренный дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.

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Темы: погода
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