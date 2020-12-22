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На мера Броварів напали і пограбували

Вівторок, 22 грудня 2020, 12:38
Фото з Facebook Сапожка

Невідомі напали на будинок і пограбували мера міста Бровари, що у Київській області, Ігоря Сапожка.

Джерело: мер Києва, голова Асоціації міст Віталій Кличко у Telegram, речниця поліції Київщини Вікторія Грохольська у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Кличка: "Я, як голова Асоціації міст, звернувся до правоохоронних органів оперативно та відкрито розслідувати справу про напад та побиття мера Броварів Ігоря Сапожка.

Правоохоронці мають встановити і те, чи були такі дії зловмисників спробою політичного тиску на Сапожка напередодні місцевих виборів у Броварах, де Ігор Сапожко балотується на посаду мера міста".

Пряма мова Грохольської: "Близько 21 години 21 грудня невідомі особи напали на будинок жителя Київщини у селі Гнідин Бориспільського району. У будинку були чоловік та його дружина. Під погрозою фізичної розправи зловмисники забрали кошти і прикраси і зникли у невідомому напрямку".

Деталі: Наразі поліція здійснює комплекс розшукових заходів для встановлення та затримання нападників. Зокрема, відбувається подвірний обхід.

Грохольська також додала, що потерпілий має невеликі синці на руках, він звертався за медичною допомогою, але його травми не потребують госпіталізації.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 187 (Розбій) ККУ.  

Передісторія:

  • За результатами першого туру виборів 25 жовтня, чинний мер Броварів Ігор Сапожко отримав 44,07% голосів виборців, друге місце посів висуванець від партії "Слуга народу" Дмитро Ратніков – 13,37%.
  • Повторні вибори у Броварах призначили на 17 січня 2021 року.

Ірина Балачук, УП
Теми: Київська областьмісцева владанапад


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