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На мэра Броваров напали и ограбили

Вторник, 22 декабря 2020, 11:38
На мэра Броваров напали и ограбили
Фото с Facebook Сапожко

Неизвестные напали на дом и ограбили мэра города Бровары, что в Киевской области, Игоря Сапожко.

Источник: мэр Киева, председатель Ассоциации городов Виталий Кличко в Telegram, пресс-секретарь полиции Киевщины Виктория Грохольская в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Кличко: "Я, как председатель Ассоциации городов, обратился в правоохранительные органы оперативно и открыто расследовать дело о нападении и избиении мэра Броваров Игоря Сапожко.

Правоохранители должны установить и то, были ли такие действия злоумышленников попыткой политического давления на Сапожко накануне местных выборов в Броварах, где Игорь Сапожко баллотируется на пост мэра города".

Прямая речь Грохольской: "Около 21:00 21 декабря неизвестные лица напали на дом жителя Киевщины в селе Гнедин Бориспольского района. В доме были мужчина и его жена. Угрожая физической расправой, злоумышленники забрали деньги и украшения и скрылись в неизвестном направлении".

Детали: Сейчас полиция осуществляет комплекс розыскных мероприятий по установлению и задержанию нападавших. В частности, проводит подворный обход.

Грохольская также добавила, что пострадавший имеет небольшие синяки на руках, он обращался за медицинской помощью, но его травмы не требуют госпитализации.

По данному факту открыли уголовное производство по статье 187 (разбой) УК. 

Предыстория:

  • По результатам первого тура выборов 25 октября, действующий мэр Броваров Игорь Сапожко получил 44,07% голосов избирателей, второе место занял выдвиженец от партии "Слуга народа" Дмитрий Ратников – 13,37%.
  • Повторные выборы в Броварах назначили на 17 января 2021 года.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Киевская областьместная властьнападение
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