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У Росії блокуватимуть Facebook, Youtube і Twitter "за цензуру щодо росЗМІ"

Вівторок, 22 грудня 2020, 12:40
У Росії блокуватимуть Facebook, Youtube і Twitter за цензуру щодо росЗМІ

Держдума прийняла в другому - основному - читанні законопроєкт, що дає Роскомнадзору право блокувати інтернет-ресурси, які "допускають дискримінацію щодо російських ЗМІ".

Джерело: ТАСС

Деталі: Документ запроваджує статус "власник інформаційного ресурсу, причетного до порушень основоположних прав і свобод людини, прав і свобод громадян РФ".

Генеральний прокурор і його заступники за погодженням з МЗС Росії зможуть присвоювати такий статус власнику інформаційного ресурсу, який, на їхню думку, допускає дискримінацію щодо матеріалів російських ЗМІ.

Під дію документу підпадають найбільші інтернет-ресурси - Youtube, Facebook і Twitter.

Роскомнадзор може отримати право частково або повністю обмежувати доступ до ресурсів-"порушників", включаючи можливість сповільнювати їхній трафік. Порушникам у майбутньому можуть загрожувати штрафи до 3 млн рублів.

Законопроект поширюється на всі ресурси незалежно від місця їх реєстрації, причому їх контент повинен бути російською мовою і орієнтований на громадян РФ.

Один з розробників ініціативи, глава профільного комітету нижньої палати Олександр Хінштейн називав блокування Youtube на території РФ крайньою та малореалізуємою мірою. Він також пояснював, що законопроєкт поширюється і на випадки "дискримінації", що виникли до його вступу в силу, якщо "порушення" не було усунуто.

Законопроєкт вже отримав підтримку комітетів з інформаційної політики, інформаційних технологій і зв'язку, а також з держбудівництва та законодавства.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяЗМІцензураfacebookінтернет
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