Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России будут блокировать Facebook, Youtube и Twitter "за цензуру к росСМИ"

Вторник, 22 декабря 2020, 12:40
В России будут блокировать Facebook, Youtube и Twitter за цензуру к росСМИ

Госдума приняла во втором - основном - чтении законопроект, дающий Роскомнадзору право блокировать интернет-ресурсы, "допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ".

Источник: ТАСС

Детали: Документ вводит статус "владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ".

Генеральный прокурор и его заместители по согласованию с МИД России смогут присваивать такой статус владельцу информационного ресурса, который, по их мнению, допускает дискриминацию в отношении материалов российских СМИ.

Под действие документа подпадают крупнейшие интернет-ресурсы - Youtube, Facebook и Twitter.

Роскомнадзор может получить право частично или полностью ограничивать доступ к ресурсам-нарушителям, включая возможность замедлять их трафик. Нарушителям в будущем могут грозить штрафы до 3 млн рублей, соответствующие поправки в КоАП внесут в Госдуму позднее.

Законопроект распространяется на все ресурсы вне зависимости от места их регистрации, причем их контент должен быть на русском языке и ориентирован на граждан РФ.

Один из разработчиков инициативы, глава профильного комитета нижней палаты Александр Хинштейн называл блокировку Youtube на территории РФ крайней и малореализуемой мерой. Он также пояснял, что законопроект распространяется и на случаи "дискриминации", возникшие до его вступления в силу, если "нарушение" не было устранено.

Законопроект уже получил поддержку комитетов по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также по госстроительству и законодательству.

Темы: РосcияСМИцензураfacebookинтернет
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Росcия
Саммит НАТО продемонстрировал провал целей РФ, ради которых она начала войну – ISW
Российский генерал-майор заявил, что его уволили после доклада о проблемах армии
Хакеры из России "слили" конфиденциальные данные о подготовке саммита НАТО
Последние новости
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
Все новости...
Реклама: