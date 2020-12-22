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Ще одного російського актора визнали загрозою українській нацбезпеці

Вівторок, 22 грудня 2020, 12:53
Ще одного російського актора визнали загрозою українській нацбезпеці

Міністерство культури включило російського актора Олексія Гуськова до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

Джерело: пресслужба Мінкульту

Деталі: 11 грудня до Міністерства культури надійшов лист від Служби безпеки про включення до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадянина РФ Олексія Гуськова.

Відповідним наказом від 21 грудня Мінкульт включив російського актора до переліку.

Українська правда

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Теми: МінкультуриРосіяСБУ
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