Еще одного российского актера признали угрозой украинской нацбезопасности

Министерство культуры включило российского актера Алексея Гуськова в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

Источник: пресс-служба Минкульта

Детали: 11 декабря в Министерство культуры пришло письмо от Службы безопасности о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Алексея Гуськова.

Соответствующим приказом от 21 декабря Минкульт включил российского актера в перечень.