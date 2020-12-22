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Еще одного российского актера признали угрозой украинской нацбезопасности

Вторник, 22 декабря 2020, 12:53
Еще одного российского актера признали угрозой украинской нацбезопасности

Министерство культуры включило российского актера Алексея Гуськова в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

Источник: пресс-служба Минкульта

Детали: 11 декабря в Министерство культуры пришло письмо от Службы безопасности о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Алексея Гуськова.

Соответствующим приказом от 21 декабря Минкульт включил российского актера в перечень.

Украинская правда
Темы: МинкультурыРосcияСБУ
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