Еще одного российского актера признали угрозой украинской нацбезопасности
Вторник, 22 декабря 2020, 12:53
Министерство культуры включило российского актера Алексея Гуськова в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.
Источник: пресс-служба Минкульта
Детали: 11 декабря в Министерство культуры пришло письмо от Службы безопасности о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Алексея Гуськова.
Соответствующим приказом от 21 декабря Минкульт включил российского актера в перечень.
Украинская правда